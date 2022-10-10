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49 минут назад

В NASA создали легкие и мощные твердотельные аккумуляторы для электролётов

Газета.Ru

Ученые из NASA добились прогресса в разработке мощного твердотельного аккумулятора. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

В NASA создали легкие и мощные твердотельные аккумуляторы для электролётов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Подавляющее большинство современных аккумуляторных батарей, в том числе литиевых, состоит из катода, анода и жидкого электролита. Присутствие жидкости является слабым местом конструкции, она вытекает при повреждениях, может привести к пожару. Вдобавок, из-за нее аккумулятор нельзя сделать более компактным.

Команда по разработке твердотельных аккумуляторов SABERS отчиталась о достигнутых успехах. Твердотельная архитектура позволила им изменить конструкцию и формат своей батареи, чтобы уменьшить вес и увеличить количество энергии, которую она может хранить. Вместо того, чтобы размещать каждый элемент батареи в собственной ячейке, как в батареях с жидким электролитом, все элементы в батарее разработки SABERS сложены вертикально внутри одного корпуса. Благодаря этому удельная мощность такого элемента питания может достигать 500 ватт-часов на килограмм, что вдвое больше, чем у тех, которые используют в электромобилях.

«Эта конструкция не только уменьшает вес батареи на 30-40 процентов, но и позволяет нам удвоить или даже утроить энергию, которую она может хранить, что намного превышает возможности самых современных литий-ионных батарей», — комментируют ученые.

Кроме того, в два раза выросла максимально допустимая рабочая температура.

Предполагается, что такого рода батареи будут особенно востребованы в авиации для самолетов с электрическим двигателем.

Наука и техника,NASA,
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