В NASA создали легкие и мощные твердотельные аккумуляторы для электролётов

Подавляющее большинство современных аккумуляторных батарей, в том числе литиевых, состоит из катода, анода и жидкого электролита. Присутствие жидкости является слабым местом конструкции, она вытекает при повреждениях, может привести к пожару. Вдобавок, из-за нее аккумулятор нельзя сделать более компактным.

Команда по разработке твердотельных аккумуляторов SABERS отчиталась о достигнутых успехах. Твердотельная архитектура позволила им изменить конструкцию и формат своей батареи, чтобы уменьшить вес и увеличить количество энергии, которую она может хранить. Вместо того, чтобы размещать каждый элемент батареи в собственной ячейке, как в батареях с жидким электролитом, все элементы в батарее разработки SABERS сложены вертикально внутри одного корпуса. Благодаря этому удельная мощность такого элемента питания может достигать 500 ватт-часов на килограмм, что вдвое больше, чем у тех, которые используют в электромобилях.