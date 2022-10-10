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59 минут назад

СМИ: iPhone 15 поменяет Lightning на USB-C

Чемпионат.comиещё 1

В начале октября в Европе практически единогласно приняли законопроект, обязывающий сделать разъём USB-C стандартным портом для зарядки устройств нескольких категорий — смартфонов, планшетов, камер и так далее. Теперь Apple обяжут добавить популярный разъём в свои iPhone и AirPods и, как сообщали аналитики, сделать это компания может через 3 года с релизом iPhone 17.

iPhone 15 поменяет Lightning на USB-C
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Однако, как заявляет журналист Марк Гурман, Apple готовилась к подобному шагу от Евросоюза, поэтому уже некоторое время прорабатывала дизайн новых iPhone 15 с разъёмом USB-C. Таким образом, компания якобы полностью перейдёт на новый стандарт уже в 2023 году, а не в 2025-м.

Сама Apple пока не комментировала слова журналиста. В целом информация кажется вполне достоверной — переход на USB-C напрашивался уже очень давно. К тому же ранее компания уже перевела на новый разъём компьютеры Mac.

Наука и техника,Марк Гурман,Apple,ЕС,
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