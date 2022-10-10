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32 минуты назад

Сбер подтвердил возвращение приложения СБОЛ в App Store

Газета.Ruиещё 8

Приложение СБОЛ, являющееся альтернативой «СберБанк Онлайн» для владельцев iPhone, вернулось в App Store. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Сбера.

Сбер подтвердил возвращение приложения СБОЛ в App Store
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Сбер рекомендует установить приложение СБОЛ клиентам владельцам устройств на платформе iOS, чтобы иметь доступ к сервисам Сбербанка. Мы подтверждаем, что использование приложения полностью безопасно, данные клиентов надежно защищены», — говорится в сообщении компании.

Тем клиентам, у которых уже есть установленное ранее банковское приложение «СберБанк Онлайн» или более ранняя версия приложения СБОЛ, рекомендуется установить актуальную версию приложения, потому что она содержит новые доработки и возможности для клиентов. СБОЛ доступен для загрузки в App Store по ссылке.

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