Представлен карманный пауэрбанк iFory, способный зарядить iPhone 13 десять раз

Стартап iFory представил одноименный портативный пауэрбанк, емкость которого составляет 40000 мАч. Страницу устройства можно найти на сервисе Kickstarter.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По утверждению производителя, это самый маленький компактный пауэрбанк с подобной емкостью в мире — устройство буквально помещается на ладони. Мощность зарядки iFory составляет 100 Вт. Устройство оснащено одним портом USB-C и двумя портами USB-A. Сообщается, что полностью заряженный iFory может зарядить iPhone 13 десять раз, а MacBook Pro — два раза.

Пауэрбанк оснащен фонариком яркостью 500 люмен и защищен от влаги и пыли по стандарту IP67. Вес у iFory немаленький — 1,5 кг, но из-за небольших размеров он подойдет тем, кто любит активный отдых, часто ходит в походы или проводит много времени на природе.

Стоимость iFory на данный момент составляет $99 (около 6 тыс. руб.). После окончания сбора средств на его производство цена будет увеличена до $199 (около 12 тыс. руб.). Первые отгрузки пауэрбанка назначены на декабрь 2022 года.