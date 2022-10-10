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1 час назад

Стартап iFory представил самый маленький пауэрбанк в мире на 40000 мАч

Газета.Ru

Стартап iFory представил одноименный портативный пауэрбанк, емкость которого составляет 40000 мАч. Страницу устройства можно найти на сервисе Kickstarter.

Представлен карманный пауэрбанк iFory, способный зарядить iPhone 13 десять раз
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По утверждению производителя, это самый маленький компактный пауэрбанк с подобной емкостью в мире — устройство буквально помещается на ладони. Мощность зарядки iFory составляет 100 Вт. Устройство оснащено одним портом USB-C и двумя портами USB-A. Сообщается, что полностью заряженный iFory может зарядить iPhone 13 десять раз, а MacBook Pro — два раза.

Пауэрбанк оснащен фонариком яркостью 500 люмен и защищен от влаги и пыли по стандарту IP67. Вес у iFory немаленький — 1,5 кг, но из-за небольших размеров он подойдет тем, кто любит активный отдых, часто ходит в походы или проводит много времени на природе.

Стоимость iFory на данный момент составляет $99 (около 6 тыс. руб.). После окончания сбора средств на его производство цена будет увеличена до $199 (около 12 тыс. руб.). Первые отгрузки пауэрбанка назначены на декабрь 2022 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала об игровой консоли для подвижных игр на природе за 7 тыс. руб.

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