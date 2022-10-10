Раскрыто очередное нововведение в WhatsApp

В течение долгого времени WhatsApp ограничивал количество людей в групповых чатах. До сих пор разрешённый максимум составлял 512 пользователей. Однако вскоре это может измениться.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Согласно информации WABetaInfo, WhatsApp планирует удвоить количество людей, которых вы можете добавить в группу. Оно составит 1024 пользователя. Пока эта функция доступна только для бета-тестеров как для Android, так и для iOS.