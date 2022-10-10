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17 минут назад

Раскрыто очередное нововведение в WhatsApp

Ferra.ru

В течение долгого времени WhatsApp ограничивал количество людей в групповых чатах. До сих пор разрешённый максимум составлял 512 пользователей. Однако вскоре это может измениться.

Раскрыто очередное нововведение в WhatsApp
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Согласно информации WABetaInfo, WhatsApp планирует удвоить количество людей, которых вы можете добавить в группу. Оно составит 1024 пользователя. Пока эта функция доступна только для бета-тестеров как для Android, так и для iOS.

Отметим, что Telegram на данный момент позволяет добавить 200 тысяч человек в групповой чат.

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