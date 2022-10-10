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34 минуты назад

Иран открыл центр дистанционного зондирования Земли

Газета.Ru

В Иране начал работу центр обработки данных, полученных с иранского спутника дистанционного зондирования Земли «Хайям» и других спутников. Об этом сообщает информационного агентство Fars.

Иран открыл центр дистанционного зондирования Земли
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В центре будут принимать и обрабатывать спутниковые данные в интересах «государственных учреждений» страны.

В церемонии открытия центра приняли участие директор Космического агентства Ирана (ISA) Хасан Салари и министр связи и ифнормационных технологий Иса Зарепур.

Спутник «Хайям» был выведен в космос 9 августа 2022 года российской ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Помимо основного спутника, полезная нагрузка ракеты включала еще 16 малых аппаратов, предназначенных для «научных и технологических исследований».

15 сентября президент России Владимир Путин заявил, что отношения между Тегераном и Москвой развиваются по всем векторам. Российский лидер отметил, что в двустороннем плане ирано-российское сотрудничество развивается позитивно, товарооборот растет.

Наука и техника,Владимир Путин,Роскосмос,
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