Иран открыл центр дистанционного зондирования Земли

В Иране начал работу центр обработки данных, полученных с иранского спутника дистанционного зондирования Земли «Хайям» и других спутников. Об этом сообщает информационного агентство Fars.

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В центре будут принимать и обрабатывать спутниковые данные в интересах «государственных учреждений» страны.

В церемонии открытия центра приняли участие директор Космического агентства Ирана (ISA) Хасан Салари и министр связи и ифнормационных технологий Иса Зарепур.

Спутник «Хайям» был выведен в космос 9 августа 2022 года российской ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Помимо основного спутника, полезная нагрузка ракеты включала еще 16 малых аппаратов, предназначенных для «научных и технологических исследований».