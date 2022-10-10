Постквантовое шифрование заработало на российских процессорах «Эльбрус»

Производитель отечественных универсальных микропроцессоров МЦСТ совместно с разработчиком комплексных квантово-устойчивых программных решений кибербезопасности QApp завершил тестирование работы библиотеки постквантовых алгоритмов на процессорах «Эльбрус», сообщается в поступившем в редакцию InScience.News пресс-релизе. Разработчики презентовали результаты на российском форуме «Микроэлектроника 2022».
Постквантовая криптография — один из новейших методов шифрования информации, который позволяет противостоять кибератакам с применением квантовых компьютеров. Постквантовая криптография основана на новом классе асимметричных алгоритмов шифрования. Крупнейшие международные организации уже активно внедряют этот метод для защиты своих данных, хоть и в пилотном формате.
Специалисты QApp исследовали производительность библиотеки постквантовых криптографических алгоритмов PQLR на микропроцессоре «Эльбрус-8С». Для этого они сделали замеры таких характеристик, как время генерации ключей, процедур цифровой подписи и механизмов выработки общего ключа для защиты информации в системах, в которых открытый ключ передается по незащищенному каналу.
«Для защиты информации необходима доверенная платформа. Именно такой платформой является "Эльбрус". Ее защита основана не на внешних накладных средствах (пусть даже и интегрированных на кристалл), а на надежном фундаменте — процессорном ядре "Эльбрус" собственной разработки. Оно и несет основную вычислительную нагрузку, и обеспечивает работу программных средств защиты информации из состава операционной системы. При этом мы видим большой потенциал ускорения работы криптоалгоритмов через оптимизацию кода и использование всех аппаратных возможностей ядра "Эльбрус"», — сообщил Александр Ким, генеральный директор АО МЦСТ.
«И в России, и за рубежом представители бизнеса понимают, что пилотировать квантово-устойчивые решения по защите данных от атак с применением квантовых компьютеров необходимо уже сегодня. Постквантовая криптография — оптимальный выбор по уровню стойкости, скорости и стоимости интеграции решений. Совместный проект с МЦСТ — важная веха российского рынка информационной безопасности, которая наглядно демонстрирует фокус отечественных вычислительных платформ на защиту от квантовой угрозы», — подчеркнул Антон Гугля, руководитель QApp.
Когда проект был завершен, QApp получил сертификат совместимости своего решения с устройствами на микропроцессорах "Эльбрус".