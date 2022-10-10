Постквантовое шифрование заработало на российских процессорах «Эльбрус»

«Для защиты информации необходима доверенная платформа. Именно такой платформой является "Эльбрус". Ее защита основана не на внешних накладных средствах (пусть даже и интегрированных на кристалл), а на надежном фундаменте — процессорном ядре "Эльбрус" собственной разработки. Оно и несет основную вычислительную нагрузку, и обеспечивает работу программных средств защиты информации из состава операционной системы. При этом мы видим большой потенциал ускорения работы криптоалгоритмов через оптимизацию кода и использование всех аппаратных возможностей ядра "Эльбрус"», — сообщил Александр Ким, генеральный директор АО МЦСТ.



«И в России, и за рубежом представители бизнеса понимают, что пилотировать квантово-устойчивые решения по защите данных от атак с применением квантовых компьютеров необходимо уже сегодня. Постквантовая криптография — оптимальный выбор по уровню стойкости, скорости и стоимости интеграции решений. Совместный проект с МЦСТ — важная веха российского рынка информационной безопасности, которая наглядно демонстрирует фокус отечественных вычислительных платформ на защиту от квантовой угрозы», — подчеркнул Антон Гугля, руководитель QApp.