На Тайване обнаружили захоронение народа карликов из австронезийских легенд

На Тайване нашли захоронение женщины возрастом 6000 лет. Статья об этом опубликована в World Archaeology.

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В древности Тайвань периодически превращался из острова в полуостров, и человек разумный появился на нем как минимум 15 тысяч лет назад, но некоторые ученые утверждают, что древнейшие радиоуглеродные датировки относятся к периоду 50 тысяч лет назад. 4800 лет назад Тайвань заселили предки австронезийцев, фольклор которых богат легендами о «маленьких темнокожих людях»

Майк Карсон из Гуамского университета и его коллеги обследовали пещеры Сяома и обнаружили там древнее захоронение на глубине от полутора до двух метров. Там лежал скелет одного человека, которого похоронили в сидячем положении с прижатыми к животу коленями. По словам исследователей, подобная поза характерна и для других могил охотников-собирателей на юге Китая и в Юго-Восточной Азии, начиная с позднего палеолита. Чтобы установить возраст захоронения, исследователи отобрали для радиоуглеродного анализа морские раковины и получили две калиброванные датировки: 6189–5920 и 5996–5725 лет назад.