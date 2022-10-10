Томские учёные разработали новую технологию изготовления бетона

Ученые Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) разработали технологию использования промышленных отходов - бурового шлама - с нефтегазовых месторождений при изготовлении бетона, рассказали ТАСС в пресс-службе ТГАСУ в воскресенье.
"Завозить материалы, особенно на месторождения Крайнего Севера, очень дорого. Найти песок нужного качества для производства высокопрочного бетона очень сложно. Для освоения месторождений нужно возводить производственные и жилые строения из доступных стройматериалов. Была поставлена задача не просто утилизовать буровой шлам, но и заменить им природные материалы, например кварцевый песок. Сотрудники и магистранты кафедры СМиТ (строительных материалов и технологий - прим. ТАСС) подбирали оптимальную дозировку шлама, разрабатывали технологию его подготовки, доведения до нужной кондиции", - цитируют в пресс-службе доцента кафедры строительных материалов и технологий строительного факультета ТГАСУ Алексея Стешенко.
Как пояснил Стешенко, обычно буровой шлам применяют для подготовки дорожных одежд, также за счет содержания глины он перспективен для производства керамики.
Технологию отрабатывали на образцах бурового шлама Казанского нефтяного месторождения Парабельского района Томской области.
Кроме того, как выяснили ученые, замена 50% кварцевого песка на буровой шлам в бетоне увеличивает прочность бетона на сжатие на 10%.