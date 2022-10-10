Томские учёные разработали новую технологию изготовления бетона

"Завозить материалы, особенно на месторождения Крайнего Севера, очень дорого. Найти песок нужного качества для производства высокопрочного бетона очень сложно. Для освоения месторождений нужно возводить производственные и жилые строения из доступных стройматериалов. Была поставлена задача не просто утилизовать буровой шлам, но и заменить им природные материалы, например кварцевый песок. Сотрудники и магистранты кафедры СМиТ (строительных материалов и технологий - прим. ТАСС) подбирали оптимальную дозировку шлама, разрабатывали технологию его подготовки, доведения до нужной кондиции", - цитируют в пресс-службе доцента кафедры строительных материалов и технологий строительного факультета ТГАСУ Алексея Стешенко.