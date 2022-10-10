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1 час назад

Samsung Galaxy S23 Ultra будет экономичным флагманом. Но экономия окажется не в пользу покупателей

Ferra.ru

Анонс новеньких Samsung Galaxy S23 намечен лишь на начало 2023 года, но уже сейчас можно найти множество утечек о грядущих флагманах компании.

Стали известны подробности о Samsung Galaxy S23 Ultra
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Многие из них приписывали аппаратам заметные изменения. Какие-то во внешнем виде, какие-то — во «внутренностях». Но, судя по всему, это всё не более чем мечты фанатов.

По словам популярного интернет-инсайдера Ice Universe, грядущий топовый смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra будет внешне один в один напоминать актуальный Galaxy S22 Ultra. Так, телефон также получит несимметричные рамки с особенно толстым «подбородком» и прошлогодние датчики основной камеры:

Скриншот

Одной из причин, почему южнокорейский гигант решил пойти таким путём, называется желание корпорации сэкономить. Правда, остаётся открытым вопрос — насколько такая экономия нужна покупателям?

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