Стали известны подробности о Samsung Galaxy S23 Ultra

Анонс новеньких Samsung Galaxy S23 намечен лишь на начало 2023 года, но уже сейчас можно найти множество утечек о грядущих флагманах компании.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Многие из них приписывали аппаратам заметные изменения. Какие-то во внешнем виде, какие-то — во «внутренностях». Но, судя по всему, это всё не более чем мечты фанатов.

По словам популярного интернет-инсайдера Ice Universe, грядущий топовый смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra будет внешне один в один напоминать актуальный Galaxy S22 Ultra. Так, телефон также получит несимметричные рамки с особенно толстым «подбородком» и прошлогодние датчики основной камеры:

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