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30 минут назад

Новый iPhone SE 2024 года получит LCD-экран как у iPhone Xr

Газета.Ru

Новый iPhone SE четвертого поколения, выход которого запланирован на 2024 год, получит LCD-дисплей на 6,1 дюйма с круглым вырезом в виде точки в верхней части экрана. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на аналитика группы компаний Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росса Янга.

Новый бюджетный iPhone получит устаревший экран
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пока неизвестно, будет ли новый смартфон оснащен Face ID. По некоторым данным, iPhone SE (2024) получит скане отпечатка пальца Touch ID, чтобы сократить расходы на производство. При этом дизайн современных моделей смартфонов от Apple не предусматривает размещения физического датчика на экране, поэтому, вероятно, он будет размещен на боковой грани.

Дизайн iPhone SE (2024) будет напоминать iPhone Xr, вышедший еще в 2018 году. Последний также был оснащен LCD-дисплеем на 6,1 дюйма. Между тем, все современные модели iPhone, даже бюджетные версии, например, iPhone 14, получили более современные OLED-экраны.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, как журналисты рассекретили информацию о новом устройстве Apple — до конца 2022 года компания выпустит улучшенную версию Apple TV.

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