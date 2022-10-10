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33 минуты назад

Энтузиаст создал аналог Windows для древней Dendy

Ferra.ru

Если под современные консоли компании пишут полноценные операционные системы, то во времена NES (более известной в России по китайской копии Dendy) всё было совершенно иначе.

Энтузиаст создал аналог Windows для древней Dendy
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Но несмотря на то, что первая культовая консоль Nintendo не имела собственную ОС, это не помешало энтузиасту создать её. Автором необычного проекта выступил разработчик под ником Inkbox.

Он написал систему, получившую название NESOS. Графический интерфейс надстройки напоминает таковой у Windows.

Ferra.ru

Отметим, что хоть «железо» 8-битной консоли очень сильно ограничивает работу системы, но при этом она имеет функционирующий текстовый процессор, панель инструментов, несколько вариантов фона рабочего стола и ярлыки для файлов.

Ferra.ru

Для того, чтобы попробовать NESOS, не обязательно иметь рабочую NES или Dendy — достаточно воспользоваться эмулятором консоли. Скачать ОС можно на странице проекта, перейдя по ссылке.

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