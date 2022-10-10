Энтузиаст создал аналог Windows для древней Dendy

Если под современные консоли компании пишут полноценные операционные системы, то во времена NES (более известной в России по китайской копии Dendy) всё было совершенно иначе.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Но несмотря на то, что первая культовая консоль Nintendo не имела собственную ОС, это не помешало энтузиасту создать её. Автором необычного проекта выступил разработчик под ником Inkbox.

Он написал систему, получившую название NESOS. Графический интерфейс надстройки напоминает таковой у Windows.

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Отметим, что хоть «железо» 8-битной консоли очень сильно ограничивает работу системы, но при этом она имеет функционирующий текстовый процессор, панель инструментов, несколько вариантов фона рабочего стола и ярлыки для файлов.

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