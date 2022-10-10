iPhone 14 по ошибке принимает поездку на американских горках за аварию

Одним из самых обсуждаемых нововведений Apple Watch Ultra, Series 8 и iPhone 14 стала функция «Распознавание аварии». С её помощью владельцы яблочной техники могут уверены, что в случае ДТП их девайс сообщит о произошедшем спасательным службам.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Но несмотря на то, что над функцией работали профессионалы одной из крупнейших IT-компаний планеты, не обошлось в ней и без ошибок.

Так, в Сети начали всплывать истории, когда iPhone 14 ряда пользователей ложно срабатывал во время поездок на аттракционах. Например, в парке развлечений Dollywood в США появились таблички с просьбой не брать с собой на аттракционы новейшие iPhone и Apple Watch либо выключать их на входе:

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