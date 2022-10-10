iPhone 14 по ошибке принимает поездку на американских горках за аварию

Одним из самых обсуждаемых нововведений Apple Watch Ultra, Series 8 и iPhone 14 стала функция «Распознавание аварии». С её помощью владельцы яблочной техники могут уверены, что в случае ДТП их девайс сообщит о произошедшем спасательным службам.
Но несмотря на то, что над функцией работали профессионалы одной из крупнейших IT-компаний планеты, не обошлось в ней и без ошибок.
Так, в Сети начали всплывать истории, когда iPhone 14 ряда пользователей ложно срабатывал во время поездок на аттракционах. Например, в парке развлечений Dollywood в США появились таблички с просьбой не брать с собой на аттракционы новейшие iPhone и Apple Watch либо выключать их на входе:
Отметим, что бывают и случае, когда «Распознавание аварий» наоборот очень полезно. Несколько дней назад стало известно о случае, когда iPhone 14 вызвал спасателей на место смертельного ДТП. Материал на тему есть у нас на сайте: