Подержанные iPhone 13 Pro подорожали после выхода iPhone 14

Компания CounterPoint Research опубликовала результаты исследования рынка восстановленных телефонов, где Apple по-прежнему остаётся лидером рынка.

Фото: MobiDevices MobiDevices

Согласно отчёту, самые продаваемые устройства на рынке бывших в употреблении/восстановленных в США включают серии iPhone 8, iPhone 11 и iPhone XR с поддержкой 4G. Тем не менее с выходом iPhone 14, стоимость этих трёх серий снизилась в среднем на 22%. И только цена на восстановленную серию iPhone 13 в среднем выросла на 11%.

По мнению CounterPoint Research, такой результат очевиден, так как дизайн iPhone 14 и iPhone 14 Plus точно такой же, как и у предшественников. Новинки не получили Dynamic Island и экран с частотой 120 Гц. Что касается производительности, то это первый случай в истории, когда новый iPhone получил прошлогоднюю платформу.