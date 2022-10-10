Подержанные iPhone 13 Pro подорожали после выхода iPhone 14

Компания CounterPoint Research опубликовала результаты исследования рынка восстановленных телефонов, где Apple по-прежнему остаётся лидером рынка.
Согласно отчёту, самые продаваемые устройства на рынке бывших в употреблении/восстановленных в США включают серии iPhone 8, iPhone 11 и iPhone XR с поддержкой 4G. Тем не менее с выходом iPhone 14, стоимость этих трёх серий снизилась в среднем на 22%. И только цена на восстановленную серию iPhone 13 в среднем выросла на 11%.
По мнению CounterPoint Research, такой результат очевиден, так как дизайн iPhone 14 и iPhone 14 Plus точно такой же, как и у предшественников. Новинки не получили Dynamic Island и экран с частотой 120 Гц. Что касается производительности, то это первый случай в истории, когда новый iPhone получил прошлогоднюю платформу.
Согласно анализу CounterPoint Research, средняя стоимость (ASP) восстановленных моделей серии iPhone 8 за этот период снизилась на 38%, средняя цена серии iPhone X – на 23%, средняя цена восстановленных iPhone 11 – на 15%, а средняя цена iPhone 12 упала на 10%. Аналитики отмечают, что по мере ослабления мировой экономики потребители захотят сэкономить, отдав предпочтение восстановленному iPhone 13, а не модели iPhone 14.
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