Apple запретит некоторым продавцам отдыхать в дни запуска линейки iPhone 15

Несмотря на то, что до анонса нового поколения iPhone осталось около года, компания уже обозначила свой уровень ожиданий от неё.
Так, в Сети появилась информация о том, что сотрудникам как минимум одного из магазинов Apple Store в Великобритании запрещено взять отпуск в период с 15 сентября 2023 года по 7 октября 2023 года и со 2 декабря 2023 года по начало января 2024 года.
На середине сентября — начало октября приходится старт продаж новеньких iPhone 15. А на конец 2023-го - начало 2024-го — рождественские праздники, во время которых спрос на продукцию Apple только возрастает.
Стоит отметь, что ранее подобных правил, несмотря на постоянную популярность смартфонов яблочной корпорации, замечено не было. Даже во времена запуска iPhone X, по данным источников, сотрудники Apple Store могли беспрепятственно взять отгул или отпуск.