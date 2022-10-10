Apple запретит некоторым продавцам отдыхать в дни запуска линейки iPhone 15

Несмотря на то, что до анонса нового поколения iPhone осталось около года, компания уже обозначила свой уровень ожиданий от неё.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Так, в Сети появилась информация о том, что сотрудникам как минимум одного из магазинов Apple Store в Великобритании запрещено взять отпуск в период с 15 сентября 2023 года по 7 октября 2023 года и со 2 декабря 2023 года по начало января 2024 года.

На середине сентября — начало октября приходится старт продаж новеньких iPhone 15. А на конец 2023-го - начало 2024-го — рождественские праздники, во время которых спрос на продукцию Apple только возрастает.