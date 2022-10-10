В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
47 минут назад

Разгадан загадочный механизм спячки бактерий

Lenta.ruиещё 1

Команда специалистов из Калифорнийского университета разгадала загадочный механизм спячки бактерий. Результаты работы опубликованы в журнале Science.

Специалисты разгадали загадочный механизм спячки бактерий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для выживания бактерии обладают способностью изолироваться от внешней среды с помощью защитной оболочки и обезвоженных спор, которые активизируются при благоприятных условиях. Такие микроорганизмы в спорах формально мертвы, поскольку там не происходит никаких метаболических процессов.

В новом исследовании ученых интересовало то, каким образом бактерии узнают, когда именно им необходимо выйти из этого состояния. Для этого они протестировали тысячи спящих спор сенных палочек Bacillus subtilis. Выяснилось, что микробы реагируют на питательные вещества в случае их увеличения в среде, даже в режиме спячки. Для этого они применяли не свои традиционные источники энергии, а накопленные в виде ионов калия (K+). В математической модели удалось наблюдать, как бактерии пробуждаются с количеством высвобождаемого вещества.

Метод обработки информации спорами был похож на тот, который использует нейроны в человеческом мозге. Однако для этого они не тратили каких-либо масштабных запасов энергии, в отличие от человека, а использовали только имеющийся калий.

В сентябре 2022 года сотрудники Университета Райса представили самособирающиеся колонии искусственных бактерий, которые можно применять для поглощения загрязняющих веществ из окружающей среды.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители