Разгонный блок "Фрегат" штатно отделился от ракеты-носителя "Союз-2.1б"

Разгонный блок "Фрегат" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-К" штатно отделился от ракеты "Союз-2.1б", стартовавшей с космодрома Плесецк. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

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"Космическая головная часть ракеты космического назначения "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата "Глонасс-К" в расчетное время - 06:01 мск - штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б", - сказали в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны РФ, выведение космического аппарата "Глонасс-К" на расчетную орбиту разгонным блоком "Фрегат" займет несколько часов.

Пуск ракеты "Союз-2.1б" осуществили в 05:52 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области.