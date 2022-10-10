Разгонный блок "Фрегат" штатно отделился от ракеты-носителя "Союз-2.1б"

Разгонный блок "Фрегат" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-К" штатно отделился от ракеты "Союз-2.1б", стартовавшей с космодрома Плесецк. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.
"Космическая головная часть ракеты космического назначения "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата "Глонасс-К" в расчетное время - 06:01 мск - штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б", - сказали в ведомстве.
Как уточнили в Минобороны РФ, выведение космического аппарата "Глонасс-К" на расчетную орбиту разгонным блоком "Фрегат" займет несколько часов.
Пуск ракеты "Союз-2.1б" осуществили в 05:52 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области.
"Глонасс-К" - аппарат третьего поколения российской глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС). Разработчиком и изготовителем спутника является АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" (ИСС, входит в Роскосмос). Аппарат создали на замену "Глонассу-М".