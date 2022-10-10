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22 минуты назад

Шок: самая дешёвая версия Xiaomi Redmi Note 12 будет стоить дешевле 9 тысяч рублей

Ferra.ru

Вряд ли кого-то станет секретом, что Xiaomi активно трудится сразу несколькими новыми смартфонами. Один из них — долгожданный Redmi Note 12.

Названа стоимость самой дешёвой версии Xiaomi Redmi Note 12
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Именно о нём появились свежие подробности, которыми поделился популярный инсайдер Digital Chat Station. По словам интернет-источника из Китая, цена базовой модификации телефона будет стоить всего 140 долларов или 8700 рублей.

Не менее интересно и то, что Pro-версия будет стоить немногим дороже — всего 210 долларов (13 тыс рублей) за начальный вариант.

До конца не ясно, когда именно китайский бренд представит линейку. Но сообщается, что случиться это должно уже в ближайшее время. Возможно даже, что до анонса свежего флагмана Xiaomi 13.

Напомним, что помимо Redmi Note 12 и 12 Pro, от Xiaomi также ждут демонстрации ультимативной модели — Redmi Note 12 Pro+. Аппарату приписывают сверхмощную быструю зарядку на 210 Вт, которая способна зарядить аккумулятор на 5000 мАч от 0 до 100% всего за 10 минут.

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