Заболеваемость коронавирусом в мире за неделю выросла почти на 20%

За неделю в мире число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 3,2 млн, что на 0,7 млн больше, чем за предыдущий аналогичный период.
Такие подсчеты сделало информагентство ТАСС. Отмечается, что заболеваемость коронавирусом выросла впервые за десять недель. В Европе темпы распространения инфекции растут уже почти месяц, а в некоторых азиатских странах наблюдается снижение заболеваемости (Южная Корея, Япония).
В мире за семь дней от коронавируса умерли около 9,5 тыс. человек. 9 октября сообщалось, что впервые с 9 августа в России выявили менее 20 тыс. случаев заражения коронавирусом.