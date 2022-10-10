Заболеваемость коронавирусом в мире за неделю выросла почти на 20%

За неделю в мире число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 3,2 млн, что на 0,7 млн больше, чем за предыдущий аналогичный период.

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Такие подсчеты сделало информагентство ТАСС. Отмечается, что заболеваемость коронавирусом выросла впервые за десять недель. В Европе темпы распространения инфекции растут уже почти месяц, а в некоторых азиатских странах наблюдается снижение заболеваемости (Южная Корея, Япония).