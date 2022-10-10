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32 минуты назад

ТАСС: заболеваемость коронавирусом в мире за неделю выросла почти на 20%

Газета.Ru

За неделю в мире число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 3,2 млн, что на 0,7 млн больше, чем за предыдущий аналогичный период.

Заболеваемость коронавирусом в мире за неделю выросла почти на 20%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такие подсчеты сделало информагентство ТАСС. Отмечается, что заболеваемость коронавирусом выросла впервые за десять недель. В Европе темпы распространения инфекции растут уже почти месяц, а в некоторых азиатских странах наблюдается снижение заболеваемости (Южная Корея, Япония).

В мире за семь дней от коронавируса умерли около 9,5 тыс. человек. 9 октября сообщалось, что впервые с 9 августа в России выявили менее 20 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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