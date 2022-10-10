Раскрыта реальная стоимость iPhone 14 Pro Max

Себестоимость компонентов iPhone 12 Pro составила чуть больше 500 долларов. Об этом сообщает издание Nikkei.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Специалисты медиа разобрали новый флагманский аппарат на части и изучили стоимость каждого компонента. По словам авторов, реальная себестоимость устройства составила 501 доллар, что заметно больше, чем стоимость компонентов прошлогоднего флагмана. Год назад эксперты оценили себестоимость iPhone 13 Pro в 406 долларов. В указанную стоимость устройства не входят затраты на логистику, маркетинг и прочие расходы Apple.

Из раскрытой информации следует, что стоимость деталей для смартфонов Apple за год выросла на 20 процентов, достигнув исторического максимума. Основной причиной удорожания журналисты назвали новый процессор A16 Bionic, который оценили в 110 долларов: «Чип A16 Bionic стоит в 2,4 раза дороже, чем предшественник A15». Датчики CMOS от Sony также подорожали на 50 процентов — компоненты для камеры оценили в 15 долларов. Стоимость iPhone 14 Pro Max начинается с 1099 долларов.

Специалисты заключили, что Apple постепенно отказывается от китайских комплектующих, чтобы снизить зависимость от местного рынка. Также разборка флагмана показала, что в телефоне нет новых деталей, отвечающих за функцию экстренного вызова с помощью спутников — это позволяет предположить, что в ближайшем времени данная опция появится и на старых телефонах Apple.