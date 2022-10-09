Белорусские ноутбуки запустят в массовое производство

Генеральный директор белорусской ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт» Юрий Предко заявил, что предприятие начнет в ноябре массовое производство ноутбуков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал СТВ.

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По его словам, компания готова предоставить рынку 80 моделей ноутбуков, а холдинг уже получил и заключил контракты на заказы.

«Сегодня мы создали программу первого уровня, они установлены будут на компьютерах», — отметил Предко.

Он добавил, что «Горизонт» в ближайшей перспективе начнет выпускать мини-компьютеры, которые крепятся к мониторам. По его словам, наряду с ноутбуками будут выпускаться и мониторы, которых на сегодняшний день более 100 моделей. Их планируют представить рынку в конце 2022 года.