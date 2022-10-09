В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
19 минут назад

Белорусское предприятие "Горизонт" начнет в ноябре массовое производство ноутбуков

Газета.Ruиещё 1

Генеральный директор белорусской ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт» Юрий Предко заявил, что предприятие начнет в ноябре массовое производство ноутбуков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал СТВ.

Белорусские ноутбуки запустят в массовое производство
Фото: Пул ПервогоПул Первого

По его словам, компания готова предоставить рынку 80 моделей ноутбуков, а холдинг уже получил и заключил контракты на заказы.

«Сегодня мы создали программу первого уровня, они установлены будут на компьютерах», — отметил Предко.

Он добавил, что «Горизонт» в ближайшей перспективе начнет выпускать мини-компьютеры, которые крепятся к мониторам. По его словам, наряду с ноутбуками будут выпускаться и мониторы, которых на сегодняшний день более 100 моделей. Их планируют представить рынку в конце 2022 года.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко представил «первый белорусский компьютер», в котором оказалось лишь 12% «белорусского». Созданный на белорусском заводе «Горизонт» ноутбук он продемонстрировал во время открытого урока, проходящего во Дворце республики в Минске.

Наука и техника,Александр Лукашенко,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители