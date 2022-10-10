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27 минут назад

Китайские ученые нашли важный для жизни фосфор на Энцеладе, спутнике Сатурна

Газета.Ruиещё 2

Подледный океан Энцелада может быть богат фосфором, что значительно повышает шансы существование там жизни. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на авторов исследования.

Китайские ученые нашли важный для жизни фосфор на спутнике Сатурна
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Энцелад — это небольшой спутник Сатурна диаметром всего 500 километров. Он представляет огромный интерес для ученых, поскольку обладает жидким подледным океаном, тепло которого поддерживается за счет приливного разогрева и радиоактивного распада в каменном ядре. Кроме того, через трещины в ледяной коре океан сообщается с внешним миром, что способствует многим важным для жизни химическим процессам и заодно позволяет ученым исследовать состав водоема по его гейзерам.

Хао Цзихуа из Китайского научно-технического университета решили смоделировать взаимодействие горных пород Энцелада с водой. Океаническая вода на спутнике оказалась сильно щелочной (очень соленой) и лишенной кислорода, что напоминает газированную воду, которую люди пьют на Земле», — поясняют ученые. По его мнению, для того, чтобы фосфор из горных пород Энцелада растворился в такой «газированной» океанической воде, потребовалось бы более 100 тыс. лет. Океан на Энцеладе, предположительно, существует уже более 100 млн лет. Фосфор играет ключевую роль для зарождения жизни, поскольку входит в состав ДНК и других молекул организмов. Эту модель удалось построить на основе данных, полученных аппаратом Cassini во время пролета через гейзеры Энцелада.

Таким образом, состав подледного океана должен быть похож на земной с точки зрения содержания фосфора, что увеличивает шансы на существование в нем жизни.

Подробно о том, почему океан Энцелада не замерзает и где еще в Солнечной системе есть реки и моря, можно прочитать в материале «Газеты.Ru».

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