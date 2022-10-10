Утекли размеры экранов новых флагманских смартфонов Xiaomi 13

Все ждут, когда Xiaomi выпустит свою новую серию флагманских смартфонов Xiaomi 13. Теперь мы узнали о них чуть больше.

Сообщается, что базовая модель Xiaomi 13 будет оснащена дисплеем размером около 6,38 дюйма. Это больше, чем у Xiaomi 12. А вот дисплей 13 Pro, по-видимому, останется таким же, как у 12 Pro, — 6,73 дюйма. Разрешение экрана у младшей модели составит Full HD+, а у старшей — QHD+.