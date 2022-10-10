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53 минуты назад

Утекли размеры экранов новых флагманских смартфонов Xiaomi 13

Ferra.ruиещё 1

Все ждут, когда Xiaomi выпустит свою новую серию флагманских смартфонов Xiaomi 13. Теперь мы узнали о них чуть больше.

Утекли размеры экранов новых флагманских смартфонов Xiaomi 13
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сообщается, что базовая модель Xiaomi 13 будет оснащена дисплеем размером около 6,38 дюйма. Это больше, чем у Xiaomi 12. А вот дисплей 13 Pro, по-видимому, останется таким же, как у 12 Pro, — 6,73 дюйма. Разрешение экрана у младшей модели составит Full HD+, а у старшей — QHD+.

На данный момент предполагается, что серия Xiaomi 13 будет представлена вскоре после анонса процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

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