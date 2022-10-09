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59 минут назад

На спутнике Сатурна может быть жизнь

Елена Прошина

Ученые заявили, что на спутнике Сатурна Энцеладе может быть жизнь. Последние данные показывают, что подледный океан спутника богат фосфором, что способствует возникновению и размножению микроорганизмов.

На спутнике Сатурна может быть жизнь
Фото: NASANASA

Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на исследование ученых под руководством Хао Цзихуа, научного сотрудника Китайского научно-технического университета.

Энцелад покрыт толстым ледяным панцирем. Ранее считалось, что на этом спутнике есть пять из шести основных необходимых для жизни элементов: углерод, водород, азот, кислород и сера. Фосфор найден не был.

Этот элемент является незаменимым компонентом костей, клеточных мембран и ДНК у людей и животных, поэтому ученые считали Энцелад непригодным для жизни.

Новое исследование опровергает эту гипотезу.

Оказалось, что океанская вода на спутнике Энцелад сильно щелочная и не содержит кислород. По составу она немного напоминает газированную воду. Чтобы фосфор из горных пород Энцелада растворился в такой "газированной" океанской воде, потребовалось бы около 100 тысяч лет.

Хао Цзихуа заявил, что океан на Энцеладе существует уже более 100 млн лет. Поэтому можно предположить, что вода в океане уже богата фосфором.

Фосфор пока не обнаружен, но исследование дает «научную основу для будущего изучения возможной жизни на Энцеладе».

Ранее ученые рассказали о жизни за пределами Солнечной системы.

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