На спутнике Сатурна может быть жизнь

Ученые заявили, что на спутнике Сатурна Энцеладе может быть жизнь. Последние данные показывают, что подледный океан спутника богат фосфором, что способствует возникновению и размножению микроорганизмов.

Фото: NASA NASA

Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на исследование ученых под руководством Хао Цзихуа, научного сотрудника Китайского научно-технического университета.

Энцелад покрыт толстым ледяным панцирем. Ранее считалось, что на этом спутнике есть пять из шести основных необходимых для жизни элементов: углерод, водород, азот, кислород и сера. Фосфор найден не был.

Этот элемент является незаменимым компонентом костей, клеточных мембран и ДНК у людей и животных, поэтому ученые считали Энцелад непригодным для жизни.

Новое исследование опровергает эту гипотезу.

Оказалось, что океанская вода на спутнике Энцелад сильно щелочная и не содержит кислород. По составу она немного напоминает газированную воду. Чтобы фосфор из горных пород Энцелада растворился в такой "газированной" океанской воде, потребовалось бы около 100 тысяч лет.

Хао Цзихуа заявил, что океан на Энцеладе существует уже более 100 млн лет. Поэтому можно предположить, что вода в океане уже богата фосфором.

Фосфор пока не обнаружен, но исследование дает «научную основу для будущего изучения возможной жизни на Энцеладе».