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10 минут назад

Россиянам напомнили, чем опасно использование серых сим-карт

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Специалисты объяснили, чем опасно использование серых сим-карт. Он также рассказал, какие штрафы грозят людям продающим незарегистрированные симки.

Россиянам напомнили, чем опасно использование серых сим-карт
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Незарегистрированные сим-карты, приобретенные около метро или в иных местах, необходимо в течение трех дней зарегистрировать, чтобы беспрепятственно использовать их», – напомнил аналитик Эльдар Муртази.

Он пояснил, что в таком случае никакой опасности в использовании такой симки нет. Человек может пользоваться ей как любой другой сим-картой купленной в салоне связи.

Однако риск могут представлять сим-карты, которые были куплены с рук и уже зарегистрированы на имя другого человека. В таком случае есть шанс кражи средств, лежащих на симке, так как человек не может контролировать действия, которые совершает владелец карты, пишет «Вечерняя Москва».

Кроме того, юрист Глеб Подъяблонский добавил, что за использование серых сим-карт граждане не несут никакой ответственности. Однако наказание предусмотрено для лиц, которые их продают.

для граждан – штраф от 2 до 5 тысяч рублей;

для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей;

для юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что россиянам дали советы по выбору нового смартфона. Эксперты рекомендуют обращать внимание на объем памяти устройства и его размеры.

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