Apple «похоронила» свой самый дешевый iPhone

Apple пометила iPhone 5c как винтажный продукт в октябре 2020 года. Это означало, что с тех пор компания и её поставщики услуг могли выполнять только определённые виды ремонта смартфона при наличии запчастей. С 1 же ноября iPhone 5c станет устаревшим продуктов, и больше вообще не будет подлежать ремонту и обслуживанию. Устаревшим также станет iPad mini третьего поколения.