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18 минут назад

Объявлена модель iPhone, которая официально станет устаревшей в ноябре

Ferra.ruиещё 2

Журналисты узнали, что Apple планирует отметить iPhone 5c как устаревший продукт в следующем месяце.

Apple «похоронила» свой самый дешевый iPhone
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Apple пометила iPhone 5c как винтажный продукт в октябре 2020 года. Это означало, что с тех пор компания и её поставщики услуг могли выполнять только определённые виды ремонта смартфона при наличии запчастей. С 1 же ноября iPhone 5c станет устаревшим продуктов, и больше вообще не будет подлежать ремонту и обслуживанию. Устаревшим также станет iPad mini третьего поколения.

Напомним, iPhone 5c вышел в сентябре 2013 года.

Наука и техника,Apple,
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