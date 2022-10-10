У главной фичи iPhone 14 обнаружили забавный баг

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18 минут назад

Функция обнаружения ДТП в iPhone 14 вызывает службу спасения к американским горкам

Газета.Ruиещё 2

У функции Crash Detection в iPhone 14 обнаружился странный изъян — детектор ДТП считает за аварию катание на американских горках. Об этом сообщает The Verge.

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Фото: Газета.руГазета.ру

Crash Detection появилась в актуальной линейке iPhone 14 — она призвана оповещать экстренные службы об автомобильных авариях, если зафиксирует перегрузку акселерометра и иных датчиков внутри смартфона. Сообщение в службу спасения отправится в течение 20 секунд после фиксации ДТП, если пользователь не отменит отправку.

Как оказалось, Crash Detection пока не умеет отличать автомобильную аварию от катания на экстремальных аттракционах, в частности, на американских горках. Сообщается, что с момента поступления iPhone 14 в продажу в диспетчерский центр 911 возле парка развлечений Kings Island поступило как минимум шесть телефонных звонков, сообщающих о том, что в парке произошло ДТП. Между тем, аварии не было, а владельцы новых смартфонов от Apple просто взяли их с собой на аттракцион.

Пока что решения этой проблемы у Apple нет. Всем желающим покататься на американских горках рекомендуется не брать их с собой, либо включить авиарежим или временно отключить Crash Detection, чтобы избежать ложных вызовов службы спасения.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что блогеры разбили четыре автомобиля ради проверки работоспособности детектора ДТП в iPhone 14.

Наука и техника,Apple,
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