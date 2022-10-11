Во Владивостоке усилили охрану мостов после взрыва на Крымском мосту

Во Владивостоке усилили охрану Золотого моста и моста на острове Русский после взрыва на Крымском мосту. Об этом сообщил РИА "Новости" представитель Минтранса Приморья.

Фото: Юрий Смитюк Юрий Смитюк

Как рассказал собеседник агентства, в настоящее время на этих и других объектах в регионе ведется круглосуточная охрана с применением инженерно-технических средств. Ежедневный осмотр проводят сотрудники "УВО Минтранса России".

Кроме того, увеличена частота осмотров объектов, а также усилен пропускной и внутриобъектовый режим. По его словам, речь идет о мостах регионах, которые охраняет ведомственная охрана.

"Прежде всего Золотой и Русский мосты, низководный мост", - пояснил он.