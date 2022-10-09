Китай вывел на орбиту "солнечную" обсерваторию ASO-S

Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация успешно вывела на орбиту передовую космическую солнечную обсерваторию ASO-S, сообщает РИА «Новости».

Фото: National Astronomical Observatory of Japan National Astronomical Observatory of Japan

Уточняется, что запуск был произведен в 02.43 мск с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. ASO-S сможет детально зафиксировать «солнечный шторм» 25-го цикла солнечной активности.

Предполагается, что ASO-S сможет собрать необходимые данные для того, чтобы своевременно прогнозировать возникновение вспышек на Солнце и их влияние на людей.

Ранее астрономы лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН зафиксировали на Солнце быстрый рост активности.