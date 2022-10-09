В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
1 час назад

Китай вывел на орбиту "солнечную" обсерваторию ASO-S

Газета.Ru

Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация успешно вывела на орбиту передовую космическую солнечную обсерваторию ASO-S, сообщает РИА «Новости».

Китай вывел на орбиту "солнечную" обсерваторию ASO-S
Фото: National Astronomical Observatory of JapanNational Astronomical Observatory of Japan

Уточняется, что запуск был произведен в 02.43 мск с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. ASO-S сможет детально зафиксировать «солнечный шторм» 25-го цикла солнечной активности.

Предполагается, что ASO-S сможет собрать необходимые данные для того, чтобы своевременно прогнозировать возникновение вспышек на Солнце и их влияние на людей.

Ранее астрономы лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН зафиксировали на Солнце быстрый рост активности.

В лаборатории уточняют, что крупная группа солнечных пятен, находящаяся в настоящее время в северном полушарии Солнца, является источником вспышек. Около 50 тыс. километров составляет размер группы. Отдельные пятна по размеру превышают Землю.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители