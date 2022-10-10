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1 час назад

Китай запустил космический телескоп для исследования Солнца

ТАССиещё 2

КНР в воскресенье успешно произвела запуск усовершенствованного солнечного телескопа "Куафу-1". Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Китай запустил космический телескоп для исследования Солнца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ракета-носитель CZ-2D стартовала в 07:43 по пекинскому времени (02:43 мск) с космодрома Цзюцюань на севере страны. Космический телескоп был выведен на заданную орбиту, запуск признан успешным.

"Куафу-1" предназначен для изучения двух видов процессов: солнечных вспышек и так называемых корональных выбросов массы - извержений большого плазменного облака из внешней атмосферы Солнца. Кроме того, аппарат используют для исследования свойств магнитного поля звезды. Ученые попытаются установить связь между корональными выбросами массы и магнитным полем Солнца.

Телескоп будут также применять для прогнозирования космической погоды.

Как сообщила Китайская академия наук, "Куафу-1" функционирует на солнечно-синхронной орбите на расстоянии 720 км от поверхности Земли. Аппарат совмещает функции телескопа, прибора для измерения магнитного поля и рентгеновского тепловизора. Ожидается, что "Куафу-1" проработает на орбите четыре года.

В октябре прошлого года Китай запустил свой первый аппарат для исследования физических характеристик солнечных извержений "Сихэ".

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