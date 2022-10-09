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20 минут назад

В НАСА разработали способ быстрой зарядки электромобилей

Lenta.ru

Специалисты НАСА представили способ сверхбыстрой зарядки аккумуляторов для электрокаров. Об этом сообщается на сайте национального управления.

В НАСА разработали способ быстрой зарядки электромобилей
Фото: flickr.comflickr.com

Новую технологию разработали инженеры НАСА и ученые Университета Пердью — по словам специалистов, в первую очередь она предназначена для использования в космических миссиях. Особый зарядный кабель может обеспечить силу тока до 2400 ампер и позволит заряжать электромобили за пять минут.

Специалисты описали метод «кипения и конденсации в потоке» (FBCE), который позволяет проводить эксперименты с двухфазным потоком жидкости и теплопередачей в условиях длительной микрогравитации на Земле. Новый метод позволяет эффективно регулировать теплопередачу по сравнению с другими подходами и может использоваться для контроля температуры. В том числе, таким образом можно обеспечить до 2,4 раза больше тока, чем способны самые совершенные зарядные станции.

«Применение этой новой технологии привело к беспрецедентному сокращению времени, необходимого для зарядки автомобиля, и может устранить один из ключевых барьеров на пути внедрения электромобилей во всем мире», — отметили исследователи.

По словам ученых, новый способ поможет уменьшить время зарядки электрокара до пяти минут.

В середине лета автомобильные эксперты заявили, что низкая скорость зарядки и повсеместное отсутствие станций замедляют распространение электрокаров и ограничивают потребителей. Специалисты отметили, что процесс пополнения запасов аккумулятора занимает намного больше времени, чем заполнение бака топливом.

Наука и техника,NASA,
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