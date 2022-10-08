Илона Маска опять обвинили в засорении орбиты спутниками

Самый богатый человек планеты Илон Маск, похоже, может доставить ей массу неприятностей. Точнее, не он сам, а одно из его детищ — спутники Starlink. Учёные и раньше жаловались на эти аппараты и сравнивали их с космическим мусором. Теперь астрономы указали на по-настоящему опасный эффект от их засилья на орбите — из-за них можно пропустить летящий к Земле астероид.

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Планы самого Маска на будущее Starlink весьма амбициозны. Основанная им компания SpaceX хочет отправить в космос 30 000 аппаратов. Это почти в шесть раз больше, чем есть сейчас на орбите. Всего там 5400 спутников, и уже больше половины (3100) — детища Илона Маска.

Аппараты нужны для создания сети спутникового интернета. Но их присутствие на орбите мешает учёным. Они засоряют небосвод своим свечением. В результате исследователям всё сложнее наблюдать за небесными телами. Это значит, что они могут вовремя не заметить опасность — например, летящий к Земле астероид.

179 возмущённых астрономов попросили Федеральную комиссию по связи США запретить или поставить на паузу проект Маска. Доступная высокоскоростная связь — дело хорошее, написали они в письме чиновникам. Но наверняка есть и более безопасные способы её организовать.

«В ближайшие годы мы пожалеем о том, что делаем сегодня, если не остановимся и не подумаем ещё раз», — заявили астрономы.

Российские учёные тоже жаловались на спутники Маска. В научном институте «Роскосмоса» подсчитали, что в 2021 году на орбите произошло более 10 200 опасных сближений. Почти половина пришлась на спутники Starlink.