В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
2 часа назад

Илона Маска опять обвинили в засорении орбиты спутниками

Секрет Фирмы

Самый богатый человек планеты Илон Маск, похоже, может доставить ей массу неприятностей. Точнее, не он сам, а одно из его детищ — спутники Starlink. Учёные и раньше жаловались на эти аппараты и сравнивали их с космическим мусором. Теперь астрономы указали на по-настоящему опасный эффект от их засилья на орбите — из-за них можно пропустить летящий к Земле астероид.

Илона Маска опять обвинили в засорении орбиты спутниками
Фото: UnsplashUnsplash

Планы самого Маска на будущее Starlink весьма амбициозны. Основанная им компания SpaceX хочет отправить в космос 30 000 аппаратов. Это почти в шесть раз больше, чем есть сейчас на орбите. Всего там 5400 спутников, и уже больше половины (3100) — детища Илона Маска.

Аппараты нужны для создания сети спутникового интернета. Но их присутствие на орбите мешает учёным. Они засоряют небосвод своим свечением. В результате исследователям всё сложнее наблюдать за небесными телами. Это значит, что они могут вовремя не заметить опасность — например, летящий к Земле астероид.

179 возмущённых астрономов попросили Федеральную комиссию по связи США запретить или поставить на паузу проект Маска. Доступная высокоскоростная связь — дело хорошее, написали они в письме чиновникам. Но наверняка есть и более безопасные способы её организовать.

«В ближайшие годы мы пожалеем о том, что делаем сегодня, если не остановимся и не подумаем ещё раз», — заявили астрономы.

Российские учёные тоже жаловались на спутники Маска. В научном институте «Роскосмоса» подсчитали, что в 2021 году на орбите произошло более 10 200 опасных сближений. Почти половина пришлась на спутники Starlink.

А китайцы даже обращались из-за этих аппаратов в ООН. Всё потому, что их орбитальная станция в 2022 году дважды оказывалась в опасности из-за возможного столкновения со спутниками Маска.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,Роскосмос,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители