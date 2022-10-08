В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
2 часа назад

Ученые изучат сценарии краха цивилизации из-за изменения климата

Ferra.ru

В статье, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences, содержится настоятельный призыв к проведению дополнительных исследований конкретных путей, по которым может произойти коллапс цивилизации в результате изменения климата.

Ученые изучат сценарии краха цивилизации из-за изменения климата
Фото: Ferra.ruFerra.ru

"Изменение климата угрожает обитаемости больших регионов Земли и даже самой цивилизации, но на удивление мало исследований о том, как может произойти коллапс и что можно сделать для его предотвращения", - говорит доктор Дэниел Стил из Школы народонаселения и общественного здравоохранения Университета Британской Колумбии.

В своей статье Стил и его коллеги определяют крах цивилизации как потерю способности общества поддерживать основные функции управления, в частности, обеспечивать безопасность, верховенство закона и снабжение людей предметами первой необходимости, такими как пища и вода.

Соавторы рассматривают три сценария цивилизационного коллапса.

локализованный коллапс в конкретных, уязвимых местах. коллапс некоторых городских и национальных районов, в то время как оставшиеся испытывают пагубные климатические последствия, такие как нехватка продовольствия и воды; глобальный коллапс, когда городские районы по всему миру будут покинуты, государств больше не будет, а население планеты сократится.

Не только прямые последствия изменения климата - такие как засуха, наводнения и экстремальная жара - могут создать риск коллапса, но и менее изученные механизмы. Как объясняют Стил и его соавторы, изменение климата может оказывать косвенное воздействие на такие системы, как торговля и международное сотрудничество, что в свою очередь может привести к политическим конфликтам, дисфункциям и войнам. Авторы также утверждают, что эти последствия могут снизить адаптивность цивилизаций, что сделает их уязвимыми к другим потрясениям, например, пандемиям.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители