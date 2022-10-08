Ученые изучат сценарии краха цивилизации из-за изменения климата

В статье, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences, содержится настоятельный призыв к проведению дополнительных исследований конкретных путей, по которым может произойти коллапс цивилизации в результате изменения климата.
"Изменение климата угрожает обитаемости больших регионов Земли и даже самой цивилизации, но на удивление мало исследований о том, как может произойти коллапс и что можно сделать для его предотвращения", - говорит доктор Дэниел Стил из Школы народонаселения и общественного здравоохранения Университета Британской Колумбии.
В своей статье Стил и его коллеги определяют крах цивилизации как потерю способности общества поддерживать основные функции управления, в частности, обеспечивать безопасность, верховенство закона и снабжение людей предметами первой необходимости, такими как пища и вода.
Соавторы рассматривают три сценария цивилизационного коллапса.
локализованный коллапс в конкретных, уязвимых местах. коллапс некоторых городских и национальных районов, в то время как оставшиеся испытывают пагубные климатические последствия, такие как нехватка продовольствия и воды; глобальный коллапс, когда городские районы по всему миру будут покинуты, государств больше не будет, а население планеты сократится.
Не только прямые последствия изменения климата - такие как засуха, наводнения и экстремальная жара - могут создать риск коллапса, но и менее изученные механизмы. Как объясняют Стил и его соавторы, изменение климата может оказывать косвенное воздействие на такие системы, как торговля и международное сотрудничество, что в свою очередь может привести к политическим конфликтам, дисфункциям и войнам. Авторы также утверждают, что эти последствия могут снизить адаптивность цивилизаций, что сделает их уязвимыми к другим потрясениям, например, пандемиям.