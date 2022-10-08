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35 минут назад

Эксперт рассказал, кому в ближайшее время отключат WhatsApp

Вечерняя Москваиещё 3

Приложение WhatsApp* до конца октября отключат на ряде устройств с устаревшей операционной системой. Об этом сообщил в субботу, 8 октября, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

Россиян ждет частичное отключение WhatsApp
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, мессенджер не будет работать на моделях с iOS 10 и 11, для них придется обновиться минимум до iOS 12. При этом на iPhone 5 и iPhone 5C вовсе не будет возможности пользоваться приложением из-за отсутствия актуальных апдейтов.

Ткаченко отметил, что устаревшая операционная система может не поддерживать более современные способы передачи данных, которые могут быть необходимы для работы WhatsApp. Кроме того, возможно приложение постепенно будут отключать и на других устройствах в связи с устаревшими на них операционными системами, передает агентство «Прайм».

Недавно основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о рисках взлома телефона хакерами на фоне проблем с безопасностью в WhatsApp. К чему может привести уязвимость американского мессенджера и можно ли потерять все данные из-за его взлома — в материале «Вечерней Москвы».

*Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

Наука и техника,Вадим Ткаченко,Павел Дуров,
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