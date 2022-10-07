Ученые выдвинули новую версию возникновения эффекта дежавю

Специалисты по когнитивной психологии из США подтвердили очередную гипотезу возникновения эффекта дежавю, сообщает The Conversation.

Профессор когнитивной психологии из Госуниверситета Колорадо Энн Клири проверила гипотезу возникновения эффекта дежавю.

Дежавю – это психическое состояние, при котором человек ощущает, что когда-то уже был в подобной ситуации. При этом человек не может связать это воспоминание с каким-то конкретным моментом.

С публикации сказано, что это ощущение испытывали около 2/3 опрошенных людей в разные моменты жизни. Наиболее распространен момент, когда «воспоминания» соотносятся с определенным местом или сценой, произошедшей в этом месте.

Исследователи использовали инструменты виртуальной реальности, помещая добровольцев в пространства, в которых в реальной жизни они не были. При этом планировка таких пространств была стандартизирована. Выяснилось, что люди часто испытывают эффект дежавю, когда в одной сцене элементы располагаются так же, как в той сцене, что была продемонстрирована ранее.