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56 минут назад

Складной Google Pixel Fold появится в начале 2023 года

Газета.Ru

Смартфон Google Pixel Fold с гибким экраном будет представлен в начале следующего года. Об этом сообщает портал Android Headlines со ссылкой на инсайдера Росса Янга.

Складной Google Pixel Fold появится в начале 2023 года
Фото: GoogleGoogle

По данным источника, анонс смартфона изначально был запланирован на 4-й квартал 2022 года, однако по неизвестным причинам компания Google решила перенести презентацию на начало следующего года.

Судя по прошлым утечкам, складной смартфон от Google будет выполнен в аналогичном Galaxy Z Fold 4 форм-факторе и в едином с устройствами Pixel дизайне. За производительность в новинке будет отвечать чипсет Google Tensor G2, который также установлен в Pixel 7.

Предполагается, что вместе с Pixel Fold будет представлен планшет линейки Pixel. К тому же в ходе презентации, прошедшей 6 октября, Google уже подтвердила, что фирменный планшет компании появится в 2023 году.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о всех новинках с осенней презентации Google.

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