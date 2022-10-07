В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
55 минут назад

Биологи выяснили, что споры бактерий используют альтернативную энергию

Газета.Ru

Ученые из Калифорнийского университета впервые показали, что даже когда бактерии физиологически «мертвы» во время спячки, они все еще отслеживают изменения окружающей среды, чтобы вовремя проснуться. Исследование опубликовано в журнале Science.

Споры бактерий используют альтернативную энергию
Фото: Suel Lab/Kaito Kikuchi & Leticia GaleraSuel Lab/Kaito Kikuchi & Leticia Galera

Один из ключевых секретов выживания бактерий — способность превращаться в окруженные защитной оболочкой и обезвоженные споры при неблагоприятных условиях. В виде спор распространяется смертельная сибирская язва, а также именно в таком виде жизнь могла сохраниться на Марсе или Венере.

Бактерии в спорах фактически мертвы — их метаболизм полностью остановлен. Но каким-то образом они знают, что условия изменились, и можно просыпаться.

Чтобы выяснить, как бактерии выбирают время для пробуждения, ученые протестировали тысячи спящих спор сенных палочек Bacillus subtilis, безвредных для человека рекордсменов по пребыванию в космосе.

Оказалось, что бактерии реагируют на питательные вещества при условии, что их становится все больше. То есть их организмы могут «считать» количество пищи.

Ученые также выяснили, что бактерии использовали для этого «счета» не свое обычное топливо, а накопленную энергию в виде ионов калия (K+). Используя математическую модель, команда показала, что каждый сигнал о поступлении питательных веществ запускал высвобождение ионов калия. Со временем калия высвобождалось все больше, и бактерия пробуждалась.

То, как споры обрабатывают информацию, похоже на то, как работают нейроны в нашем мозге. Однако, в отличие от энергоемких нейронов, споры могли делать это вообще без какой-либо метаболической энергии, используя запасы калия.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители