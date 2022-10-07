Раскрыто влияние судоходства на климат

Ученые Оксфордского университета раскрыли, что морские суда выбрасывают аэрозоли, которые способствуют охлаждению атмосферы и маскируют уязвимость климата для глобального потепления. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Фото: NASA WorldView / D Watson-Parris NASA WorldView / D Watson-Parris

Специалисты проанализировали данные о выбросах с судов и разработали новый метод для количественной оценки влияния судоходства на облака. Известно, что, когда судно проходит под облаком, аэрозольные выбросы становятся заметны как длинная линия, похожая на инверсионный след. Это происходит из-за того, что аэрозоли влияют на отражательную способность облака по пути следования корабля. Хотя подавляющее большинство судоходных выбросов не оставляет видимых следов, в этом случае эффект аэрозолей можно установить по изменению свойств облаков, в том числе по количеству содержащихся в них капель и воды в целом.

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Авторы работы проанализировали глобальную базу данных о маршрутах более двух миллионов судов за шесть лет и объединили эти данные с историческими записями о погоде. Затем они смоделировали, как аэрозольные выбросы переносятся ветром и влияют на облачный покров. Спутниковые снимки позволили измерить количество капель в общее количество воды (в том числе в виде водяного пара) в загрязненных и незагрязненных облаках.

Оказалось, что невидимые аэрозольные следы способствуют меньшему увеличению количества капель в облаках (на 50 процентов меньше), но большему увеличению количества воды по сравнению с видимыми следами выбросов. Это соответствует высокому охлаждающему эффекту аэрозолей. Таким образом, облака могут сильнее реагировать на загрязнение воздуха, чем считалось ранее, а аэрозоли способны оказывать сильное охлаждающее воздействие, маскируя реальную уязвимость климата для глобального потепления.