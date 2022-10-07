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5 часов назад

Японские ученые создали "шапку-невидимку" против эхолокации

Газета.Ru

Инженеры изобрели «шапку», которая позволяет практически убрать эхолокационный отклик объекта. Статья об этом опубликована в Scientific Reports.

Японские ученые создали "шапку-невидимку" против эхолокации
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Долгое время невидимость физических объектов была предметом сказок и фольклора, но в последние годы ученые активно пытаются создать эффективные маскирующие устройства. В широком смысле под невидимостью подразумевают малозаметность не только в оптическом, но и в других диапазонах. Например, американские самолеты F-22, F-35 и ряд других, созданных в Европе и Азии, обладают аномально малым радиолокационным откликом в коротких волнах для своего размера и материала за счет особой формы.

Такаюки Ямада из Токийского университета и его коллеги смогли сделать «шапку-невидимку» против эхолокации. Для проектирования акустического камуфляжа они решали двумерную задачу по сокрытию жесткого цилиндрического объекта некоторого радиуса, расположенного в воздухе. Чтобы сделать его неслышимым, физики предложили окружать его четырьмя слоями двухкомпонентных стержней по 14, 20, 28 и 34 штуки, соответственно (всего 96 стержней). Стержни представляли собой свинцовые жилы с оболочкой из силиконовой резины. Положения их центров были фиксированы, а радиусы жил и оболочек для каждого из защитных слоев (всего восемь параметров) стали оптимизировали для минимизации сечения рассеяния монохроматического звука.

В результате им удалось снизить рассеяние звука в 13 раз со всех направлений. Гипотетически такая «шапка» помогла бы животным, на которых охотятся летучие мыши, но в этой работе ученые решали фундаментальную исследовательскую проблему.

Ранее телескопы James Webb и Hubble увидели изображение галактики, разорванное гравитацией.

Наука и техника,Такаюки Ямада,
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