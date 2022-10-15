Медленно и недоступно: каким был интернет в России 90-х

Интернет сейчас и Интернет 30 лет назад — два совершенно разных пространства, причем не только в технологическом, но и в социальном смысле. За это время успело подрасти поколение, которое никогда не видело dial-up модемы или карты оплаты, никогда не дожидалось загрузки flash-мультика на сайте.

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Интернет не всегда был общедоступным

Видео дня

Сейчас практически на каждом углу можно найти бесплатный Wi-Fi, и каждый мобильный телефон может выходить в Интернет по нажатию одной кнопки, но так было не всегда. Раньше подключение к сети было многоступенчатым, дорогостоящим ритуалом. Сначала нужно купить модем, затем подсоединить его к телефонной линии при помощи кабеля, купить специальные карточки связи, которые позволяют выйти в Интернет на ограниченный промежуток времени, ввести все необходимые данные, подождать несколько минут… Тогда люди заходили максимум на полчаса в день, чтобы посмотреть сообщения в чатах и проверить письма на почте.

Катастрофически медленная скорость

Гигабитный интернет без лимита и оптоволоконные сети давно стали нормой, но раньше скорость соединения (при наличии хорошего модема и связи) составляла максимум 56 кбит/с. Большинство в принципе выходило в Интернет на скорости от 10 до 40 кбит/c. Эти цифры сложно представить без контекста, но загрузка одного сайта спокойно могла занять несколько минут. Из-за этого цифровые копии музыкальных треков и фильмы были редкостью, которая передавалась из рук в руки на дисках и продавалась на пиратских рынках.

Плохие поисковики

Раньше в Google нельзя было найти ответ на любой вопрос, да и в целом поисковиков было гораздо больше. Правда, работали они все одинаково плохо. Для надежности порой приходилось смотреть информацию сразу в нескольких, так как каждый выдавал разные результаты — и не всегда подходящие. Чтобы организовать навигацию по Сети, пользователи всяческих форумов составляли собственные каталоги вебсайтов: это серьезно облегчало поиски нужной страницы.

«Википедии» не существовало

Крупнейшая интернет-энциклопедия обо всем на свете — отличный источник информации по самым разным вопросам. Не самый надежный, но, тем не менее, его хватит для того, чтобы изучить практически любой предмет хотя бы поверхностно. Раньше для таких целей приходилось покупать энциклопедии, выходившие на дисках, или идти в библиотеки — там информации было больше, и ради нее не нужно было переворачивать вверх дном пять разных поисковиков.

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