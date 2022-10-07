В Египте найдена святыня со свидетельствами неизвестных ритуалов

Исследовательская группа проекта Sikait под руководством профессора Хуана Оллера Гусмана из Университета Барселоны (Испания) опубликовала в American Journal of Archaeology результаты, полученные в ходе сезона 2019 года в древнем морском порту Береника (Египет). Об этом сообщает Рhys.org.

Фото: Joan Oller Guzmán et al./American Journal of Archaeology, 2022 Joan Oller Guzmán et al./American Journal of Archaeology, 2022

В статье описываются археологические раскопки религиозного комплекса позднеримского периода (IV-VI вв. н.э.), названного исследователями Храмом Сокола. Он расположен в Северном комплексе — одном из важнейших зданий того времени в Беренике.

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Город основал и назвал в честь своей матери Птолемей II Филадельф (III век до н. э.). Это была важная гавань на Красном море, которая продолжала существовать в римский и византийский периоды.

В конце римского периода город попал под власть народа блеммиев — кочевой группы из Нубии, которая в то время расширяла свои владения на большей части восточной пустыни Египта. В этом смысле Северный комплекс имеет основополагающее значение для установления четких доказательств присутствия здесь именно этого народа — были обнаружены надписи о некоторых из их властителей.

Кроме того, исследователям удалось идентифицировать небольшой традиционный египетский храм, который после IV века блеммии адаптировали к собственной системе верований.

«Находки особенно примечательны и включают в себя такие подношения, как гарпуны, статуи и стелу с указаниями, связанными с религиозной деятельностью», — говорит Гусман.

Самым интересным элементом было захоронение 15 соколов внутри святыни, большинство из которых безголовые. Хотя захоронения соколов в религиозных целях уже наблюдались в долине Нила, как и поклонение этим птицам, исследователи впервые обнаружили соколов, погребенных в храме вместе с яйцами, что совершенно беспрецедентно. В других местах находили мумифицированных обезглавленных соколов, но всегда только отдельных особей.

На стеле есть любопытная надпись:

«Здесь неприлично варить голову». Это вовсе не является посвящением или знаком благодарности, как обычно на подобных камнях. Это послание, предписание, запрещающее посетителям кипятить головы животных внутри храма, что считалось богохульным занятием.