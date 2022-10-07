Вызывающие кариес микробы могут "ползать" по зубам

Исследователи обнаружили, что бактерии и грибки, ответственные за тяжелую форму детского кариеса, вместе образуют "суперорганизмы" с неожиданными свойствами.

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Межцарственное партнерство между бактериями и грибами может привести к тому, что они объединятся в "суперорганизм", обладающий необычной силой и устойчивостью. Обнаруженные в слюне малышей с тяжелым детским кариесом, эти группы микроорганизмов могут эффективно колонизировать зубы. Они более липкие, более устойчивые к противомикробным препаратам, и их труднее удалить из зубов, объясняет исследовательская группа, возглавляемая учеными Школы стоматологической медицины Пенсильванского университета.

Более того, эти скопления неожиданно прорастают "конечностями", которые заставляют их "ходить" и "прыгать", чтобы быстро распространяться по поверхности зуба, несмотря на то, что каждый микроб сам по себе не является подвижным, сообщает группа в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Поскольку эти агрегаты содержатся в слюне, их раннее обнаружение может стать терапевтической стратегией для предотвращения детского кариеса, говорит один из авторов работы. “Если блокировать это связывание или разрушить агрегат до того, как он попадет на зуб и вызовет повреждение, это может стать профилактической стратегией”.