Вызывающие кариес микробы могут "ползать" по зубам

Более того, эти скопления неожиданно прорастают "конечностями", которые заставляют их "ходить" и "прыгать", чтобы быстро распространяться по поверхности зуба, несмотря на то, что каждый микроб сам по себе не является подвижным, сообщает группа в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.