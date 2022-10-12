10 функций «Яндекс.Карт», которыми можно удивить друзей

«Яндекс.Карты» не нуждаются в приложении: это популярнейшее приложение для навигации на территории РФ. Однако многие пользователи не подозревают, что оно имеет ряд дополнительных функций. Портал afisha.ru рассказал о десяти скрытых фишках «Яндекс.Карт».

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Открытые точки Wi-Fi

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«Яндекс.Карты» способны показывать беспроводные точки доступа, открытые для всех желающих. Для этого в поисковой строке нужно ввести слово «вайфай»; если вы ищете заведение, где можно войти в Интернет, попробуйте, например, «кафе с вайфаем». После этого на карте появятся ближайшие локации.

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Поиск ресторанов по кухням

Ищете места, где готовят блюда из той или иной региональной кухни? Наберите в поиске «азиатская кухня» — и на карте появятся соответствующие кафе и рестораны. Этот трюк также работает для поиска бизнес-ланчей, завтраков, кофе на вынос и других мелочей. Всего «Яндекс.Карты» распознают 55 разных кухонь — их полный список можно изучить в меню фильтров.

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Парковочные места

Слой «Парковки», который можно включить в настройках, показывает ближайшие места для парковки. Голубым цветом подсвечиваются места, где можно парковаться бесплатно, синим или темно-синим — платные стоянки. Наконец, только что освободившиеся места отображаются зелеными точками: приложение также подскажет, давно ли оно стало свободным.

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Отметки эмодзи на картах

Интересные и примечательные места можно отмечать на карте при помощи эмодзи, но пока эта функция доступна только в «Яндекс.Картах» для iOS. Создайте новый список и поставьте в начало его названия эмодзи — после этого все локации будут отмечены соответствующим смайликом. Для того, чтобы воспользоваться отметками эмодзи, вам понадобится войти в аккаунт «Яндекса».

Масштабирование карты кнопками громкости

Масштабы карты можно изменять при помощи кнопок громкости телефона, не касаясь экрана. Эта функция включается в настройках, меню «Карта» — «Клавиши громкости», но только на Android-смартфонах.

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Недорогие места

Для поиска недорогих ресторанов и прочих заведений достаточно лишь набрать в поиске нечто вроде «низкие цены», «дешево» или «умеренные цены». Дешевым приложение считает средний чек на 200-500 рублей, средним — в районе 1000 рублей. Более того, карты отдельно подскажут дополнительную информацию: например, цену бокала пива в баре или чашки кофе в кофейне.

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Организации на конкретной улице

Если в поисковой строке ввести заведение и название улицы, то карты покажут вам локации только в пределах заданной области. Например, «аптеки на Пушкинской» или «бары на Некрасова».

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Маршруты общественного транспорта

Слой «Транспорт» показывает активные ветки всего общественного транспорта: автобусов, маршруток, троллейбусов, трамваев. Если вы нажмете на метку, то карты покажут полный маршрут движения. При нажатии на остановку также отображается интервал прибытия рейсов.

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Очистка загруженных карт

Если вам не хватает свободного места на телефоне, вы всегда можете очистить загруженные приложением карты: информацию о проложенных маршрутах, оффлайн карты городов и так далее. Это делается в меню «Загрузка карт» — нажмите на настройки нужной вам карты и выберите опцию «Удалить».

Экспорт и распечатка карты

На ПК-версии «Яндекс.Карт» можно создать собственную карту, сохранить ее в виде файла и затем перевести в другой формат, чтобы использовать на традиционном навигаторе или другом электронном устройстве. Веб-версия приложения также разрешает печатать карты — или скачивать их формате PDF.