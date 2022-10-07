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49 минут назад

Российский картографический сервис 2ГИС взломали и отключили хакеры

Ferra.ru

Неизвестные хакеры атаковали российский картографический сервис 2ГИС. Специалисты по безопасности сервиса отметили, что с такой мощной атакой столкнулись впервые.

Российский сервис 2ГИС взломали и отключили хакеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На инфраструктуру 2ГИС была совершена мощная DDoS-атака. Сайт и часть сервисов в приложениях перестали работать.

В течение 6 сентября и в первой половине 7 сентября веб-версия 2ГИС была недоступна. На данный момент сайт смогли восстановить, но специалисты по безопасности не могли назвать точных сроков, так как впервые столкнулись с атакой такой мощности.

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