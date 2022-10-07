Павел Дуров рассказал, чем WhatsApp опасен для россиян

Основатель Telegram Павел Дуров предупредил об опасности популярного в России мессенджера WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской в России компании Meta).

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Как сообщает РЕН ТВ, Дуров объяснил, что через приложение хакеры могут получить доступ к содержимому смартфонов. Это стало возможным из-за проблем в системе безопасности. Причём воспользоваться злоумышленники смогут даже вашими личными фотографиями, заметками, в которых могут храниться пароли от банковских карт или электронной почты.

Ошибку признал сам сервис. Представители американского мессенджера WhatsApp предупредили, что мошенники могут взломать вас, отправив вам видео с вирусом. Не поможет даже срочное обновление или переустановка приложения.