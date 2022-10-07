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25 минут назад

Google отказалась добавлять разблокировку лицом в Pixel 6. Хотя камеры в Pixel 7 такие же

Ferra.ru

Накануне вечером Google провела очередную осеннюю презентацию. На ней компания показала флагманские смартфоны Pixel 7 и 7 Pro.

Google отказалась добавлять разблокировку лицом в Pixel 6
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Также со сцены было объявлено, что новые устройства получат Face Unlock — функцию разблокировки по лицу. В последний раз подобное можно было встретить в линейке Pixel 4.

И хоть обычно поисковый гигант любит делиться новыми функциями с более старыми устройствами, о появлении данной хотя бы в Pixel 6 ничего неизвестно. И даже не прямой запрос наших иностранных коллег компания отказалась давать комментарии.

В новеньких Pixel 7 и 7 Pro разблокировка по лицу будет использовать 10,8 Мп фронтальную камеру. При этом стоит отметить, что ранее в Сети появлялась информация о том, что энтузиасты обнаружили в коде беты Android 13 возможность использовать Face Unlock в Google Pixel 6 Pro.

Наука и техника,Google,
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