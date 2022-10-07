Google отказалась добавлять разблокировку лицом в Pixel 6

Накануне вечером Google провела очередную осеннюю презентацию. На ней компания показала флагманские смартфоны Pixel 7 и 7 Pro.
Также со сцены было объявлено, что новые устройства получат Face Unlock — функцию разблокировки по лицу. В последний раз подобное можно было встретить в линейке Pixel 4.
И хоть обычно поисковый гигант любит делиться новыми функциями с более старыми устройствами, о появлении данной хотя бы в Pixel 6 ничего неизвестно. И даже не прямой запрос наших иностранных коллег компания отказалась давать комментарии.
В новеньких Pixel 7 и 7 Pro разблокировка по лицу будет использовать 10,8 Мп фронтальную камеру. При этом стоит отметить, что ранее в Сети появлялась информация о том, что энтузиасты обнаружили в коде беты Android 13 возможность использовать Face Unlock в Google Pixel 6 Pro.