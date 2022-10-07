Google отказалась добавлять разблокировку лицом в Pixel 6

Накануне вечером Google провела очередную осеннюю презентацию. На ней компания показала флагманские смартфоны Pixel 7 и 7 Pro.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Также со сцены было объявлено, что новые устройства получат Face Unlock — функцию разблокировки по лицу. В последний раз подобное можно было встретить в линейке Pixel 4.

И хоть обычно поисковый гигант любит делиться новыми функциями с более старыми устройствами, о появлении данной хотя бы в Pixel 6 ничего неизвестно. И даже не прямой запрос наших иностранных коллег компания отказалась давать комментарии.