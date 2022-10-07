Исследователи рассказали, как добыча газа влияет на животный мир

Новое исследование показывает, как развитие энергетики - добычи газа - нарушает движение оленей, в результате чего они теряют способность сопоставлять свой корм с волной наиболее питательных весенних растений. Работа проведена Геологической службы США (USGS) и Университетом Вайоминга.

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"Олени-мулы известны тем, как точно они согласуют свои перемещения с весенним прорастанием, поэтому этот результат был особенно поразительным", - говорит ведущий автор исследования Эллен Эйкенс. "Газовые скважины привели к тому, что они упустили лучшую пищу года".

Каждую весну на американском Западе олени-мулы мигрируют вслед за прорастающими на разных высотах растениями. Однако новое исследование показало, что развитие промышленной энергетики нарушает это движение, в результате чего олени теряют способность сопоставлять свой корм с волной наиболее питательных весенних растений.

За весь период исследования были пробурены десятки новых скважин для добычи метана посреди существующего коридора оленей-мулов. Данные о долгосрочных перемещениях позволили сравнить влияние расширения разработки на перемещения оленей до и после.