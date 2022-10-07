Китай улучшил проект "Золотой щит"

Great Firewall Report (GFW), организация, которая отслеживает и сообщает об усилиях Китая по цензуре, на этой неделе опубликовала пару оценок, указывающих на подавление средств шифрования TLS, используемых для обхода знаменитого файрвола, сообщает The Register.

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Последнее сообщение группы открывается замечанием о том, что начиная с 3 октября "более 100 пользователей сообщили, что по крайней мере один из их серверов обхода цензуры на основе TLS был заблокирован".

GFW анализирует этот инцидент следующим образом:

"Блокировка осуществляется путем блокирования определенного порта, который прослушивают службы обхода. Когда пользователь меняет заблокированный порт на неблокированный и продолжает использовать инструменты обхода, все IP-адреса могут быть заблокированы".

Интересно, что доменные имена, используемые с помощью этих инструментов, не добавляются в черные списки DNS или SNI Великого Китайского файрвола, а блокировка, похоже, является автоматической и динамической.