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34 минуты назад

Китай улучшил проект "Золотой щит"

Ferra.ru

Great Firewall Report (GFW), организация, которая отслеживает и сообщает об усилиях Китая по цензуре, на этой неделе опубликовала пару оценок, указывающих на подавление средств шифрования TLS, используемых для обхода знаменитого файрвола, сообщает The Register.

Китай улучшил проект "Золотой щит"
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Последнее сообщение группы открывается замечанием о том, что начиная с 3 октября "более 100 пользователей сообщили, что по крайней мере один из их серверов обхода цензуры на основе TLS был заблокирован".

GFW анализирует этот инцидент следующим образом:

"Блокировка осуществляется путем блокирования определенного порта, который прослушивают службы обхода. Когда пользователь меняет заблокированный порт на неблокированный и продолжает использовать инструменты обхода, все IP-адреса могут быть заблокированы".

Интересно, что доменные имена, используемые с помощью этих инструментов, не добавляются в черные списки DNS или SNI Великого Китайского файрвола, а блокировка, похоже, является автоматической и динамической.

"Основываясь на собранной выше информации, мы подозреваем, пока без эмпирических измерений, что блокировка, возможно, связана с отпечатками TLS этих инструментов обхода", - утверждает организация.

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