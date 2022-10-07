Разработан новый способ регенерации мышечной ткани сердца

Ученые из Медицинской школы Университета Северной Каролины разработали новый способ регенерации мышечной ткани сердца на основе клеточного перепрограммирования. Результаты работы опубликованы в журнале Cell Stem Cell.

В последнее время было создано множество методов превращения зрелых клеток в стволовые, а затем их индуцирование в клетки другого типа. Однако теперь специалисты нашли другой подход, позволяющий исключить дополнительные этапы на пути к цели: из одного типа зрелых клеток в другой.

В ходе исследования на мышах ученые использовали три способа перепрограммирования фибробластов (клеток рубцовой ткани) в кардиомиоциты (здоровые клетки сердечной мышцы), а также клетки печени и нейроны. Ключевым компонентом новой технологии стал белок Ascl1, контролирующий активность генов и отвечающий за превращение фибробластов в нейроны. Этот белок активировал кардиомиоциты, что существенно увеличило эффективность перепрограммирования клеток — более чем в десять раз. Теперь ученые могут использовать только Ascl1 и еще один необходимый компонент, называемый Mef2c.