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26 минут назад

Создатели робопса из Boston Dynamics призвали не превращать роботов в оружие

Ferra.ru

Сразу несколько производителей роботов, в том числе и Boston Dynamics, выступили с общим заявлением.

Создатели робопса из Boston Dynamics призвали не превращать роботов в оружие
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Компании призвали не делать из их разработок оружие. При этом они предложили присоединиться к их «движению» против вооружения и прочие команды, занятые созданием роботов.

Мы верим, что добавление оружия в роботов, управляемых дистанционно или автономно, широко доступных для общественности и способных перемещаться в ранее недоступные места, где живут и работают люди, создаёт новые риски причинения вреда и серьёзные этические проблемы. Boston Dynamics

При этом IT-компании не только призвали не поддерживать военизировать технологию роботизации, но и попросили мешать заниматься этим другим.

Напомним, что ранее стало известно о том, что робособака помогала в разминировании Бучи.

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